Het Ivan Leko-effect: Wilfried Kanga legt uit waarom hij naar KAA Gent trok

Wilfried Kanga voelt zich thuis bij KAA Gent. Hij is blij om Ivan Leko er weer te zien, voor wie hij veel respect heeft.

Wilfried Kanga is de eerste aanwinst van Ivan Leko bij KAA Gent. De aanvaller kent de Buffalo's goed van enkele zware nederlagen die hij leed met Standard. Hij hoopt nu gelukkigere herinneringen te kunnen creëren.

"Ik herinner me nog toen we tegen KAA Gent speelden met Standard, het was erg lastig. Ze brachten ons in de problemen, dat liet me zien dat het een goed team was, maar ik kon ook de infrastructuur en het veld ontdekken. Ivan Leko vertelde me ook dat hij hier naartoe zou komen, dat speelde een grote rol in mijn keuze", legt hij uit op de social media van zijn nieuwe club.

Kanga ziet Leko in staat om het team naar een hoger niveau te tillen: "Het is een uitstekende coach. Maar voordat ik over de coach praat, zie ik de man. Hij is een heel mooi persoon. Hij is echt, zegt de dingen duidelijk, verstopt zich niet. Dat is het eerste wat ik leuk vind aan hem. Hij is streng, hij vraagt veel van iedereen maar we zijn daarop voorbereid. Dat maakt dat al zijn teams een hecht blok vormen."

De waardering is wederzijds, de komst van de Franse Ivoriaan herinnert eraan. Wilfried Kanga moet opnieuw brengen waarmee hij indruk maakte bij Standard: zijn vermogen om de bal voorin vast te houden, zijn vechtlust en de verdediging van de tegenstanders onder druk zetten. De samenwerking met Dante Vanzeir zou interessant kunnen zijn en heeft al indruk gemaakt in de voorbereiding.



"Er zijn al kleine automatismen, dat zie je op trainingen en in vriendschappelijke wedstrijden. Of het nu met Dante is of met anderen, het zal steeds vloeiender worden naarmate de weken van training vorderen, we zullen zelfs niet meer met elkaar hoeven te praten", besluit Kanga.