Zelfs na duidelijke 'njet' van Jashari... Club Brugge gaat door met toptransfer

Club Brugge is vastberaden om Aleksandar Stankovic naar België te halen. De 19-jarige middenvelder van Inter Milaan geldt als een van de grote talenten van zijn generatie en werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste speler van het Zwitserse Luzern, waar hij op huurbasis speelde.

Volgens de betrouwbare Italiaanse journalist Gianluigi Longari zijn de onderhandelingen met Inter al vergevorderd. Een delegatie van Club Brugge was deze week aanwezig in Milaan om de gesprekken over de Servische jeugdinternational te intensifiëren. Opvallend: Club Brugge wil de deal doorduwen, zelfs als de transfer van Ardon Jashari naar AC Milan niet doorgaat.

Internazionale staat open voor een verkoop, maar wil wel de controle over Stankovic behouden via een terugkoopclausule. De Italiaanse topclub ziet toekomst in de zoon van clubicoon Dejan Stankovic en hoopt hem in de komende jaren opnieuw aan te trekken, mits hij zich verder blijft ontwikkelen.

Voor Club Brugge zou de komst van Stankovic opnieuw een belangrijke slag betekenen op de internationale transfermarkt. Blauw-Zwart haalde de voorbije jaren al vaker jong talent met veel potentieel naar Jan Breydel en zag dat regelmatig renderen, zowel sportief als financieel.

Met het vertrek van spelers als Chemsdine Talbi en Ferran Jutgla wil Club Brugge het middenveld herschikken en versterken. Stankovic, die zowel controleur als spelmaker kan spelen, past perfect in het profiel dat de Bruggelingen zoeken.

De deal lijkt dus niet afhankelijk van andere uitgaande transfers. Club Brugge wil snel schakelen, met het oog op de voorrondes van de Champions League en de start van het nieuwe seizoen. Stankovic zou een directe meerwaarde kunnen betekenen voor de kern van Nicky Hayen.