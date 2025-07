Cercle Brugge maakt zich klaar voor extra miljoenen: "Zo snel mogelijk vertrekken"

De kans dat Alan Minda deze zomer vertrekt bij Cercle Brugge is heel groot. De winger kan op heel wat interesse rekenen.

Cercle Brugge kan Alan Minda deze zomer zien vertrekken. De winger heeft geen geweldig seizoen achter de rug, maar veel clubs zien heel wat potentie in hem.

De winger kon al op interesse rekenen van Vasco da Gama, Monaco, Parma en Club Brugge, maar nu meldt nog een andere club zich. Hij staat ook in de belangstelling bij Real Betis.

Estadio Deportivo had een gesprek met de vader van Alan, Jhon Minda. "Er is ons verteld dat er drie clubs in Spanje geïnteresseerd zijn in Alan en we wachten nu af", vertelde hij.

"Alan wil deze zomer weg uit België. Hij wacht op een concreet bod om dat te bestuderen en dan zo snel mogelijk te vertrekken", klinkt het nog.

Eén club lijkt zijn voorkeur te genieten. "Alan zou het geweldig vinden en wil graag in de Spaanse competitie en bij Betis spelen. Het is een grote club in Spanje en Europa", besluit Jhon Minda.