José Mourinho wil Rode Duivel: contract voor drie jaar ligt klaar, nu nog akkoord met zijn club

Leandro Trossard blijft een hot topic op de transfermarkt. De Rode Duivel, die nog één jaar onder contract ligt bij Arsenal, is het onderwerp van verregaande interesse vanuit Turkije. José Mourinho wil de aanvaller naar Fenerbahçe halen.

Volgens de kwaliteitskrant The Times hebben Trossard en Fenerbahçe al een persoonlijk akkoord bereikt. De Turkse topclub zou hem een driejarig contract van 5 miljoen euro per seizoen bieden. Mourinho ziet in hem de ideale opvolger van Allan Saint-Maximin, die naar Al-Ahli terugkeerde.

Fenerbahçe bracht naar verluidt al een bod van 15 miljoen euro uit. Arsenal vraagt echter 20 miljoen voor de 30-jarige aanvaller, waardoor de onderhandelingen nog lopende zijn. Een deal voor de start van het Turkse oefenkamp in Portugal is het doel.

Trossard maakte sinds zijn komst van Brighton in januari 2023 28 goals en leverde 23 assists in 124 wedstrijden voor Arsenal. Toch lijkt zijn toekomst in Londen onzeker, onder meer door stilgevallen contractgesprekken en de interesse van Arsenal in andere vleugelspelers.

De Belgische international schakelde recent over naar DW Sports Management, een makelaarsbureau met sterke Turkse connecties. Dat voedde de geruchten verder, net als de komst van sportief directeur Andrea Berta bij Arsenal.

Hoewel Fenerbahçe momenteel de favoriet lijkt, is er ook interesse uit Saoedi-Arabië en Zuid-Europa. Arsenal lijkt bereid om Trossard te laten vertrekken, maar enkel als de juiste prijs betaald wordt.