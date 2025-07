'KRC Genk heeft wilde plannen en wil langer door met huurling'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk is volop bezig zich te versterken richting het volgende seizoen. En dat doen ze ook voor Jong Genk, waar ze de groeibriljanten van de toekomst willen huisvesten. Een Japanner blijft op de radar staan.

KRC Genk begon een paar jaar geleden al met het volgen van een jonge Japanner, Kenshin Yasuda. Die kwam uit in de Japanse tweede klasse, maar zou uiteindelijk wel degelijk naar Limburg komen.

Langer verblijf bij Genk voor Japanner?

Vorig jaar kwam hij op huurbasis uit voor Jong Genk, terwijl hij in Japan bij Oita Trinita nog tot januari 2027 onder contract zou liggen. In de oorspronkelijke huurdeal zat ook een aankoopoptie.

Die optie is vooralsnog niet gelicht, maar toch lijkt Yashuda langer bij Genk te blijven. Volgens Het Belang van Limburg zou de huurdeal nog eens met een seizoen worden verlengd, zodat de speler verder kan rijpen.

Kan Yasuda helemaal doorbreken bij Genk?

Yasuda is met zijn 1,85 meter geen kleine speler. Hij scoorde zes keer in 69 wedstrijden voor zijn Japanse club en deelde ook al een assist uit. Yasuda was ook kapitein van de Japanse U20 en zo een talent met oog op de toekomst.

De middenvelder speelde de afgelopen zes maanden in 11 van de 13 nog te spelen wedstrijden voor Jong Genk en kwam zo al aan 599 speelminuten. Hij kon het tij niet keren qua slechte resultaten, maar hij overtuigde wel de club.