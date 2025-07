Marc Overmars is duidelijk: sterkhouder van Antwerp moét vertrekken

Antwerp haalde met Taishi Brandon Nozawa al een nieuwe doelman binnen. Door die inkomende transfer moet Senne Lammens sowieso vertrekken.

Antwerp nam deze zomer al van heel wat spelers afscheid, vooral van ervaren jongens. Maar er zullen er nog vertrekken, dat is zeker.

"Zulke dingen kunnen binnen een dag vallen", zegt Marc Overmars bij Gazet van Antwerpen. Hij gaf een update over de uitgaande transfers.

"Ik hoef niet rond de pot te draaien: voor Lammens staan veel clubs klaar om actie te ondernemen", is hij duidelijk. "Hij is het meest gegeerd."

De eerste inkomende zomertransfer was Taishi Brandon Nozawa. De doelman kwam over van FC Tokyo, als vervanger van Lammens. De Belgische keeper moet dus wel echt een nieuwe club vinden, beseft Overmars.

"En die transfer moet ook gebeuren, want we haalden zijn vervanger al in huis. Een scenario Butez-Lammens zien we liever niet meer."