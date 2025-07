"Zeven uur lang aan de chemo, spuiten vol medicatie en bloedverdunners": nieuwe speler van Belgische profclub getuigt

De verrassing van de zomermercato? Daarvoor heeft Lommel misschien wel getekend. Zij hebben de 36-jarige Ralf Seuntjens namelijk een contract aangeboden. Die was nochtans al even gestopt met voetballen.

Ralf Seuntjens is een ervaren Nederlandse spits, die een paar weken geleden het einde van zijn carrière leek te hebben meegemaakt. Na een periode bij De Graafschap zou het einde verhaal zijn, klonk het.

Wilde Ralf Seuntjens echt stoppen met voetballen?

Maar niet dus, want eerder deze week tekende hij bij Lommel in de Belgische tweede klasse. En van stoppen was overigens nooit sprake. "Dat is een misvatting. Ik heb tegen ESPN verteld dat ik stop bij De Graafschap, omdat ik niet meer met bepaalde mensen wilde samenwerken."

"Ik zocht een avontuur dicht bij huis op rijafstand en daar werd in de media dan van gemaakt dat ik zou stoppen. Niets is minder waar. Ik heb gesprekken gehad met een vijftal clubs waaronder ook FC Eindhoven. Van stoppen is nooit sprake geweest", aldus Seuntjens tegen Het Belang van Limburg.

Wat was de impact van lymfeklierkanker op zijn lichaam?

Drie jaar geleden werd hij plots geconfronteerd met een serieuze ziekte: lymfeklierkanker. "Plots zit je zeven uur lang aan de chemotherapie", aldus de Nederlander.

"Je slikt medicijnen, krijgt spuiten vol medicatie en bloedverdunners. Ik mocht niet meer sporten, omdat ik vol met bloedproppen zat en mijn halsslagader 80 procent dichtzat. Ik heb een jaar niets gedaan. Mijn lichaam ging onder het nulpunt. Er was niets meer van over."