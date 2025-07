Aanstaande transfer Anderlecht-flop zorgt voor controverse in Nederland

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Michel Vlap staat verrassend dicht bij een transfer naar Spartak Moskou. De middenvelder van FC Twente, die bij Anderlecht ooit zwaar flopte, zou voor zo'n vijf miljoen euro de overstap maken naar Rusland.

Bij Anderlecht kwam Vlap in 2019 over als veelbelovend talent, maar de Nederlander kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. Na een aantal kleurloze optredens en uitleenbeurten vertrok hij definitief. Zijn mogelijke overstap naar Spartak doet dan ook wenkbrauwen rijzen.

De deal met Spartak wordt geleid door zijn Nederlandse zaakwaarnemer Nathan van Kooperen. Die staat bekend als de enige Nederlandse makelaar die sinds de inval in Oekraïne nog altijd actief zaken doet met Russische clubs, schrijft PNZ. Dat is niet verboden, maar wel controversieel. Zeker omdat Spartak eigendom is van Lukoil, een Russisch oliebedrijf dat banden zou hebben met het Russische leger.

Van Kooperen heeft ervaring met Spartak: eerder loodste hij ook spits Manfred Ugalde van FC Twente naar Moskou. Zijn openlijke aanwezigheid op Russische bodem, inclusief foto's op het Rode Plein, zorgt al langer voor ongemak. Toch benadrukt hij dat zijn bedrijf sport en politiek strikt gescheiden houdt.

Voor FC Twente is het moreel dilemma opnieuw voelbaar. Bij Ugalde twijfelde de club, maar gaf het uiteindelijk toe aan de wil van de speler. Ook Vlap zou zelf openstaan voor het Russische avontuur.

Een keuze die voor zijn familie mogelijk complicaties oplevert, want rechtstreeks vliegen naar Moskou kan niet meer door de sancties en oorlogssituatie.