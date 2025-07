Zware bom onder competitieformat! Kan competitie wel van start gaan op 25 juli? Doos van Pandora is geopend

De start van het nieuwe Belgische voetbalseizoen op 25 juli komt in gevaar. Volgens Le Soir geeft de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een negatief advies over de verankering van beloftenploegen in 1B. Dat plaatst het nieuwe competitieformat plots op losse schroeven.

Op 22 juli, amper drie dagen voor de geplande competitiestart, zal de BMA zich uitspreken over een klacht van Francs Borains, Seraing en Lokeren. Die drie clubs vinden dat de competitiehervorming, die in februari met tweederdemeerderheid werd goedgekeurd, de concurrentie verstoort. Onder meer Jong Genk ontsnapte toen aan de degradatie dankzij die hervorming.

De auditeur lijkt het volledig met de klagers eens. Zo stelt hij dat het niet verdedigbaar is dat vier van de zestien clubs in 1B (de U23-teams) gevrijwaard zijn van degradatie. Volgens het advies ondermijnt dit de sportieve waarde van de competitie en kan het zelfs de commerciële aantrekkingskracht ervan schaden.

Ook Union liet eerder deze week al weten dat het zich niet kan vinden in de modaliteiten van de hervorming. In het advies staat verder dat grote clubs hun voordeel kunnen doen door spelers strategisch te verschuiven tussen hun eerste elftal in 1A en hun beloftenteam in 1B.

Indien de BMA het negatieve advies op 22 juli bevestigt, komt het volledige competitieformat in gevaar. De hervorming zou dan niet bindend zijn, wat Pro League en KBVB dwingt om in allerijl naar alternatieven te zoeken. Racing Genk had nochtans zijn steun voor het format afhankelijk gemaakt van de verankering van Jong Genk.

Een negatieve beslissing opent dus de doos van Pandora. Drie dagen voor de aftrap van het nieuwe seizoen dreigt het hele competitieformat te wankelen, met grote gevolgen voor de clubs, de kalender en de geloofwaardigheid van het Belgische profvoetbal.