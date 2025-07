Club Brugge zou al persoonlijk akkoord hebben met nieuwe aanvaller, die geen onbekende is

Club Brugge heeft deze zomer stevig ingeboet in de aanval. Met het vertrek van Ferran Jutgla verloor blauw-zwart zijn meest creatieve spits, en dat terwijl er vorig seizoen al kritiek klonk op de bezetting in de punt van de aanval.

Naast Jutgla verlieten ook Maxim De Cuyper en Chemsdine Talbi het Jan Breydelstadion. Met Nicolo Tresoldi werd wel al een nieuwe spits aangetrokken, maar de blessure van Nilsson zorgt toch voor twijfels. Een polyvalente aanvaller is geen overbodige luxe.

Volgens de Italiaanse journalist Gianmarco Giordano zou Club Brugge zijn pijlen hebben gericht op een opvallende naam: Cyril Ngonge. De 25-jarige flankaanvaller, die in oktober 2023 zijn debuut maakte bij de Rode Duivels, zou zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Club. Giordano meldde eerder dat Torino in polepositie lag voor Ngonge, met een huurdeal van 1 miljoen euro en een aankoopoptie van 7 miljoen.

Het is voorlopig onduidelijk of Club Brugge mikt op een gelijkaardige constructie of bereid is om Napoli meteen het gevraagde bedrag te betalen. De Italiaanse kampioen nam Ngonge in januari over voor 20 miljoen euro, maar volgens Transfermarkt wordt zijn huidige marktwaarde op 8 miljoen euro geschat. Napoli staat open voor een vertrek, al wil het zijn investering deels recupereren.

Gaat Ngonge terugkeren?

Een eventuele transfer zou een opmerkelijke thuiskomst betekenen voor Ngonge. Tussen 2015 en 2018 doorliep hij de jeugdopleiding van Club Brugge en maakte hij er ook enkele keren zijn opwachting bij de eerste ploeg. Toch brak hij niet door bij blauw-zwart, waarna hij via omwegen in Nederland en Italië alsnog zijn stempel wist te drukken.

Voor Club zou de komst van Ngonge niet alleen sportief, maar ook symbolisch van belang zijn. Een jeugdproduct met buitenlandse ervaring terughalen in zijn beste jaren past perfect binnen het vernieuwde sportieve project van de Bruggelingen. De komende dagen moet duidelijk worden of die terugkeer ook werkelijkheid wordt.