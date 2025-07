'Belgische profclub gaat jonge Belg met verleden bij Westerlo, Club Brugge en Internazionale terughalen naar ons land'

Hij speelde in het verleden voor onder meer Westerlo en Club Brugge, maakte daarna een knaltransfer naar Internazionale en lijkt nu via een omweg opnieuw op weg naar de Belgische competitie. Het gekke verhaal van Tibo Persyn in een notendop.

Tibo Persyn is een echt jeugdproduct van Club Brugge. Bij die club maakte hij ook furore met onder meer een doelpunt in de Jupiler Pro League voor blauw-zwart. Hij werd ook op huurbasis uitgespeeld voor KVC Westerlo. De jonge Belg trok vervolgens naar Internazionale, waar hij vanuit de U19 in de A-kern terecht wist te komen. Vervolgens werd hij uitgeleend aan FC Eindhoven en daar uiteindelijk voor een prikje definitief aan verkocht. Tibo Persyn en passe de rejoindre le RWDM Brussels ‼️



En images, son premier goal en JPL sous les couleurs du Club Bruges.



Il débarque au stade Edmond Machtens en provenance du FC Eindhoven.



[Sacha Tavolieri]

pic.twitter.com/N3Dl8WarkD — Signal Foot (@Signal_Foot01) July 11, 2025 Ondertussen zit hij al aan 74 wedstrijden in de Keukenkampioen Divisie, waarin de West-Vlaming op zowat alle posities op de rechterflank werd uitgespeeld. Nu lijkt hij een nieuw avontuur te mogen ambiëren en komt hij terug naar ons land. Snelle overstap voor Tibo Persyn? RWDM zou namelijk dicht bij de handtekening van Persyn staan. Op die manier zou hij van de Nederlandse tweede klasse naar de Belgische tweede klasse komen. De transfer zou ondertussen al zo goed als in kannen en kruiken zijn en volgens Sacha Tavolieri mag er eerstdaags een handtekening verwacht worden in het dossier.