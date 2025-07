Marc Overmars legt zelf uit waarom Antwerp deze zomer naast zijn droomtargets greep

Antwerp zette deze zomer sterk in op Rik De Mil en Adem Zorgane. Uiteindelijk koos geen van beiden voor Antwerp.

Er was eerder deze zomer heel wat te doen rond Rik De Mil. De trainer van Charleroi genoot interesse van KAA Gent, en stond nadrukkelijk in de belangstelling bij Antwerp.

Er werd druk gesproken, maar bij Charleroi zagen ze De Mil écht niet graag vertrekken. Bayat onderhandelde sterk en uiteindelijk koos de trainer voor de Carolo's. Sterker nog; hij tekende zelfs bij.

Nadien liep Antwerp ook de komst van Adem Zorgane mis, die voor Union SG koos. Marc Overmars legt nu zelf uit hoe dat is misgelopen. "Drie jaar geleden was dit niet gebeurd", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

Hij gebruikt Jurgen Ekkelenkamp als voorbeeld, die destijds Antwerp boven Club Brugge verkoos. "De komst van Zorgane was praktisch helemaal rond. Helaas konden we, door de financiële situatie, niet doorpakken. That’s it."

Een enorme klap voor The Great Old. "Ja, want hij was onze prioriteit nummer 1. Anderzijds heb ik geleerd dat het ook weer mogelijkheden biedt. Er komt altijd wat anders op je pad."