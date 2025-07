Stevige bocht van 180 graden: akkoord gevonden, maar andere club op de loer in Gent

Het zou nog wel eens een spannende transferzomer kunnen gaan worden in de Jupiler Pro League. Ook voor Archie Brown is er namelijk heel wat interesse en zijn er bochten mogelijk.

Fenerbahçe heeft namelijk ondertussen een overeenkomst gevonden met de Buffalo's over de transfer van de linkerflankverdediger van KAA Gent. Daarmee zou een bedrag van acht tot negen miljoen euro gemoeid zijn.

🚨🔵🦬 EXCLUSIVE: Fenerbahçe & KAA Gent found around €8M to €9M agreement for Archie Brown who agreed terms on 4 years contract BUT… yesterday, Brown spoke with Igli Tare from AC Milan who wants him.

🗣️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nothing agreed till now… If Rossoneri doesn’t put soon offer on the… pic.twitter.com/rDyi7eOj7N