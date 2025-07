Ambitieuze eersteklasser laat zich uit over transfermercato en heeft zéér duidelijke doelstellingen

Zulte Waregem deed al een paar leuke zaken op de transfermarkt en begon heel vroeg met trainen. De komende weken en maanden willen ze zich verder gaan voorbereiden op een hopelijk zo rustig mogelijk seizoen in de Jupiler Pro League.

Niels Leroy kwam anderhalf jaar geleden over van de Belgische voetbalbond naar Zulte Waregem. Hij bekleedde vanaf toen de functie van Recruitment Manager en stond zo samen met de scoutingscel in voor de aantrekking en ondersteuning van nieuwe talenten.

Waar gaat Zulte Waregem zich moeten versterken?

Na het vertrek van Tom Caluwé kreeg Leroy nog meer werk en verantwoordelijkheden op zijn bord: "Maar ik doe het uiteraard niet alleen. Ook de CEO en Davy De fauw zijn heel belangrijk in dat verhaal", aldus Leroy tegen EsseveeTV.

Deze zomer werden met Thomas Claes (Jong Genk), Brent Gabriël (Lokeren) en Enrique Lofolomo al een paar mooie spelers in huis gehaald. Hedl en Paugain werden definitief aangetrokken, maar waren vorig seizoen al actief bij de club.

Werk aan de winkel

"We hebben een analyse gemaakt van het voorbije seizoen en onze huidige kern. Er zijn een aantal heel grote sterktes. De kwaliteiten die er al waren wilden we behouden én ook versterken, maar uiteraard beseffen we ook dat we in een hogere niveauklasse gaan boksen."

"We gaan ons dus moeten versterken, dat besef is aanwezig. We willen een aantal jongens toevoegen aan onze kern en dat is een van de doelstellingen voor deze zomermercato. Er is een heel groot potentieel voor deze club. We mogen de stap ambiëren terug te keren naar waar we horen, al is dat een project dat niet op één jaar zal gebeuren."