Het is gebeurd: RWDM kondigt zijn vierde zomeraanwinst aan

Ali Loune is sinds vrijdag een nieuwe speler van RWDM Brussels. Hij komt over van FC Nürnberg, waar Mickaël Biron heen is gegaan.

RWDM heeft dan misschien nog geen nieuwe coach, de club is actief op de transfermarkt. Na Madiou Keita (Auxerre B), Olivier Dumont (Sint-Truiden) en Tibo Persyn (FC Eindhoven) is er een vierde aanwinst aangekondigd. Het gaat om Ali Loune, een 20-jarige Marokkaanse middenvelder die overkomt van FC Nürnberg. Een mooie heen-en-weer beweging, aangezien Mickaël Biron onlangs van Molenbeek naar de Beierse club is vertrokken. Ervaring opdoen in 1B In Brussel zal Loune een nuttige versterking zijn voor de toekomstige coach om zijn middenveld aan te vullen, dat momenteel Shuto Abe (om persoonlijke redenen teruggekeerd naar Japan), Alexis De Sart en Islamdine Halifa mist. Ali Loune is geboren en getogen in Duitsland. Hij heeft het grootste deel van zijn opleiding doorgebracht bij Eintracht Frankfurt maar rondde die uiteindelijk af bij Nürnberg, waar hij ook zijn professionele debuut maakte in het seizoen 2023/2024. Maar de concurrentie was zo groot dat Nürnberg hem vorig seizoen uitleende aan FC Erzgebirge Aue, een club uit de Duitse derde divisie, waardoor hij veel speelminuten kon maken. Het is nu aan RWDM, waar deze Marokkaanse U20-international de nodige ervaring moet opdoen. Onze tweede aanwinst van de dag is binnen. Bienvenue, Ali! 🇲🇦 pic.twitter.com/43pWC4KbYn — RWDM Brussels (@rwdm_brussels) 11 juli 2025