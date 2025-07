Daan Heymans openhartig over zijn vertrek bij Charleroi

Daan Heymans is momenteel op oefenstage met KRC Genk. De aanvallende middenvelder gaf wat meer uitleg bij zijn keuze.

Daan Heymans tekende deze zomer bij KRC Genk. Een ambitieuze club, die mee wil strijden voor de top van het klassement en Europees voetbal.

Maar op de officiële kanalen van Racing gaat hij verder in zijn redenering: "Ik was een beetje klaar met het defensieve voetbal", bekent hij eerlijk. Het plan van Rik De Mil bij Charleroi is niet bepaald gericht op verdediging, maar Heymans zag in deze transfer naar Genk een onmisbare kans om naar een meer dominante ploeg te gaan.

"Ik ben nu al acht jaar prof en zes of zeven van die acht seizoenen waren altijd gewijd aan spelen om niet te degraderen", legt hij uit op de kanalen van zijn nieuwe club.

"Mijn kwaliteiten liggen bij het aanvallende voetbal. Toen Genk zich aandiende, besefte ik snel dat het een offensief team was, vol ambities, en toen was de keuze snel gemaakt voor mij", vervolgt Heymans, die toch weet wat hij Charleroi verschuldigd is.

In het Zwarte Land heeft hij geleerd om verantwoordelijkheid te nemen: "In het verleden was ik vaak negatief wanneer het niet goed ging, maar de afgelopen twee jaar heb ik gezien wat een positieve coaching kan bijbrengen. Het is een persoonlijke les die ik wil onthouden en doorgeven."