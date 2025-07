Ivan Leko doet opvallende uitspraak om zijn kern bij KAA Gent wakker te schudden

Zoals bij Standard, wil Ivan Leko het beste halen uit zijn kern bij KAA Gent. Hij merkt op dat zijn troepen fysiek nog niet op het verwachte niveau zijn.

Met de komst van Ivan Leko wisten de spelers van KAA Gent dat de intensiteit op training zou worden opgevoerd. De Kroaat staat erom bekend niet toe te geven op zijn eisen. Standard, maar ook Antwerp, Club Brugge en Sint-Truiden, kunnen daarover getuigen.

Vorig seizoen veranderde zijn strengheid de kern van de Rouches volledig. Hij wil hetzelfde doen bij de Buffalo's, maar er is nog werk aan de winkel.

"Standard vorig seizoen was fysiek beter", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Kijk, je kan jongens wel een aantal procenten verbeteren, maar elke speler heeft zijn fysieke plafond. Ook daarom hebben we zo snel mogelijk nieuwe gezichten nodig."

Dat Ivan Leko nog inkomende transfer verwacht is duidelijk. Achteraan, vanwege het vertrek van Torunarigha en de aanstaande transfer van Brown. Maar ook vooraan is er nog versterking nodig.

"Eerlijk gezegd zouden sommigen er beter nu al zijn, maar oké, de situatie is wat ze is. Soms krijg je het gevoel dat we nog meer bezig zijn met spelers die er straks niet meer zullen zijn dan met het creëren van een nieuw team. Terwijl dat laatste net het belangrijkste is."