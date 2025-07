Ivan Leko verklapt de transferplannen van KAA Gent

KAA Gent heeft op meerdere posities nog versterking nodig. Ivan Leko verklapt de transferplannen van de Buffalo's.

KAA Gent bereidt zich volop voor op het nieuwe seizoen, maar nog niet alles loopt zoals gehoopt. Wilfried Kanga kwam als nieuwe spits toe, maar buiten hem blijft het stil op vlak van inkomende transfers.

"Dat is niet ideaal", geeft Ivan Leko toe bij Het Nieuwsblad. "Elke coach wil zo snel mogelijk zijn kern. Ik verwacht dat er nog vier, vijf, zes spelers arriveren."

"Afhankelijk van het aantal jongens dat nog vertrekt. Je voelt dat we nood hebben aan nieuwe gezichten. Maar ik verkies kwaliteit boven kwantiteit, dat we zeker zijn dat een aanwinst kan spelen en niet louter komt om de kern te vullen", gaat hij verder.

Met het vertrek van Jordan Torunarigha en Archie Brown die snel een transfer zal maken, moet er achteraan nog wat bijkomen. Verder gaf Leko ook aan dat er vooraan extra kwaliteit moet bijkomen.

Er is ook de financiële realiteit, maar dat durft Leko te weerleggen. "Dat is het beeld dat bestaat over Gent. Maar vorig seizoen werd er bijna 15 miljoen uitgegeven in de zomer. Dat is veel geld naar Belgische normen. Als er nu evenveel kan worden uitgegeven, dan zou ik superblij zijn."