🎥 Club Brugge-top achtervolgd door paparazzi, komisch steekspel wordt gretig gedeeld: "Dat doen we nooit in België"

Club Brugge-CEO Bob Madou en sportief directeur Dévy Rigaux werden donderdag gespot aan het hoofdkwartier van Inter Milaan. De twee waren in Italië voor gesprekken over Aleksandar Stankovic, een mogelijke opvolger van Ardon Jashari bij Club. Maar het werd vooral een opvallend media-optreden.

Hoewel er nog geen doorbraak is in het dossier-Stankovic, werd de aanwezigheid van de Club-leiding snel opgepikt door sociale media. Toen Madou en Rigaux het gebouw verlieten, stonden er plots tientallen Italiaanse journalisten klaar met camera’s en microfoons.

Madou probeerde het kort te houden met een simpele “geen commentaar”, maar dat werkte net als een rode lap op een stier. De reporters bleven aandringen en volgden het duo bijna drie minuten lang door de straten van Milaan.

“Het is de gewoonte in België om niet te praten over transferdossiers", zei Madou terwijl hij werd achtervolgd. Een journalist pareerde meteen: “Maar we zijn in Italië en hier wordt er wél commentaar gegeven.” Waarop Madou droog antwoordde: “Wij zijn Belgen en dus gaan we onze tradities respecteren.”

Op de vraag of Jashari dan écht naar AC Milan vertrekt, haalde Madou nog eens uit met een kwinkslag: “We zijn hier toch bij Inter?” Ook probeerde hij de sfeer te keren met humor: “Kennen jullie geen leuke plek voor een drankje?” Maar dat werd hem gevat teruggespeeld: “Zeg jij ons eerst iets over de transfer.”

Na een korte, maar pittige confrontatie konden Madou en Rigaux uiteindelijk in hun taxi ontsnappen aan de microfoonregen. Dat hun tripje Milaan onverwacht uitgroeide tot een mini-mediarel, zullen ze in Brugge ongetwijfeld met een glimlach navertellen.