Serieuze wending: KAA Gent-speler verlaat oefenstage en vliegt naar... Turkije

Het gaat de laatste dagen veel over Archie Brown, die een knappe transfer kan versieren. Uiteindelijk lijkt het niet AC Milan te worden...

De laatste dagen gaat het veel over Archie Brown. De vleugelverdediger van KAA Gent kan op heel wat interesse rekenen en lijkt te gaan vertrekken deze zomer.

Er werd de laatste dagen heel wat geschreven over belangstelling van AC Milan, al lijkt de kans groot dat het toch een andere club wordt. Het Turkse Fenerbahçe is namelijk ook in de race.

Het Nieuwsblad meldt dat Brown toestemming heeft gekregen om het trainingskamp te verlaten. Hij zou nu in het vliegtuig zitten, onderweg naar Istanboel. Daar zal hij onderhandelen met de club.

Op clubniveau is alles in orde. Fenerbahçe is bereid om de Buffalo's 8 miljoen euro te betalen voor de 23-jarige Engelsman. Het blijft nu dus wachten tot er een persoonlijk akkoord is, maar de deal zou dit weekend rond kunnen zijn.

En AC Milan dan? Wel, zij zouden nog geen concreet bod hebben ingediend. De kans dat Brown dus onder leiding van José Mourinho terechtkomt bij de Turkse topclub lijkt groot.