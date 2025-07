En wat met de reguliere competitie? Hier kijkt u straks de Supercup

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Binnen anderhalve week wordt de Supercup gespeeld. De wedstrijd zal gratis en exclusief te zien zijn bij DAZN, en dus niet op televisie.

Het nieuwe seizoen wordt binnen enkele weken afgetrapt. De officieuze start van het nieuwe voetbaljaar begint naar goede gewoonte weer met de Supercup.

Die gaat nu onder de naam 'Volkswagen Supercup', en wordt op 20 juli gespeeld. Landskampioen Union SG krijgt dan bekerwinnaar Club Brugge over de vloer.

Er bestond lange tijd onduidelijkheid over waar de wedstrijd te bekijken zou zijn, maar inmiddels is dat helemaal opgehelderd. De Supercup is namelijk uitsluitend op DAZN te zien.

Voor de mensen die geen abonnement hebben bij DAZN is er ook goed nieuws, aangezien de wedstrijd volledig gratis te bekijken is. Net zoals bij de Club World Cup. DAZN laat zich verder inspireren door het WK voor clubs, en zal gebruik maken van een scheidsrechtercamera en extra immersive camera’s.

Nu blijft het dus nog afwachten of er een akkoord wordt gevonden met de telecomoperatoren. Als er uiteindelijk geen overeenkomst volgt, zal het Belgische voetbal niet meer gewoon op televisie te zien zijn.