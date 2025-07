Vital Borkelmans voelt gebrek aan waardering in België: "En dat doet pijn"

Borkelmans keert terug uit Irak, maar voelt in België geen waardering. "Het voelt alsof niemand me kent in België, en dat doet pijn."

Vital Borkelmans heeft er een opmerkelijk avontuur opzitten. De voormalige assistent-trainer van de Rode Duivels was vier maanden lang actief bij Al-Zaawra uit Irak. Daar was hij technisch directeur.

Eens terug in België, werd het plots heel druk voor Borkelmans. Maandag werd zijn vader begraven terwijl zijn echtscheiding donderdag werd officieel gemaakt. In een interview met Het Nieuwsblad gaat hij dieper in op zijn keuze om naar Irak te trekken.

"Eigenlijk was het een vlucht uit België", zegt hij. "Maar niet alleen daarom. Ik word in België niet gewaardeerd. Het lijkt alsof ik als die simpele koolmijner wordt beschouwd. Ik kwam in aanmerking om assistent-trainer te worden bij KV Mechelen maar ze kozen voor iemand anders."

"Fair enough en ze brachten me keurig op de hoogte. Maar voor de rest hoor ik van niemand iets. Andere trainers worden 20 keer buiten gegooid maar vinden altijd opnieuw job. Ik was succesvol hoofdtrainer van Dender tot het uit geldnood hun beste drie spelers verkocht, was assistent-trainer in de periode van Wilmots, haalde met Jordanië halve finale in de Asia Cup."

"Ik adviseer om topspelers uit Jordanië of Irak gratis op te pikken maar niemand luistert. In België lijkt niemand me te kennen. En dat doet pijn", besluit Borkelmans.