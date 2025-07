KRC Genk kreeg bod van 10 miljoen euro binnen, maar speler is duidelijk: "Ik ben meer waard dan dat"

Tolu Arokodare wil vertrekken bij KRC Genk en aast op een stap hogerop. Zijn vervanger, Hyeon-Gyu Oh, krijgt het volle vertrouwen van de club en zag al een bod van 10 miljoen euro van Feyenoord afgewezen worden.

Tolu Arokodare aast op een transfer. De spits van KRC Genk vindt dat het tijd is voor een stap hogerop en kan op heel wat interesse rekenen. Zijn vervanger loopt al rond in Limburg.

Spits Hyeon-Gyu Oh zal volgend seizoen de vaste nummer 9 worden van Genk. De club heeft vertrouwen in hem, dat is duidelijk. Feyenoord bood 10 miljoen euro maar Genk wees het aanbod af.

"Tien miljoen is ook te weinig. Ik ben meer waard dan dat", zegt Oh met een lach bij Het Belang van Limburg. "Feyenoord is een grote club, maar op dit moment zit ik goed bij Genk. Zeker nu de club vol op mij wil inzetten als eerste spits."

"Vorig jaar heb ik moeilijke momenten gehad. I was struggling", gaat hij verder. Hij moest het afgelopen seizoen met een bankzittersstatuut doen. Hij scoorde aan de lopende band, met weinig speeltijd, maar Tolu was topschutter.

"Voor spitsen is het meestal heel simpel. Wie scoort, die speelt. En Tolu was topschutter, dus moest ik geduldig zijn. Was ik het altijd eens met de keuzes van de coach? Nee, maar ik respecteerde ze en vertrouwde op zijn plan met mij. Hij beloofde me dat mijn tijd nog ging komen. Dat mijn geduld dit seizoen beloond zou worden. Die tijd is nu aangebroken", besluit hij.