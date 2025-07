KAA Gent-top zal in gang moeten schieten: Ivan Leko legt zijn hoge eisen op tafel

AA Gent zit halverwege de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar trainer Ivan Leko is duidelijk: zijn kern is nog verre van compleet. Tot dusver kwam alleen Wilfried Kanga over als versterking, terwijl er volgens Leko minstens vier tot zes nieuwe spelers nodig zijn.

Leko experimenteerde tegen Preussen Münster met een 4-4-2-formatie, al is dat volgens hem geen vaste keuze. "Ik verkies normaal een driemansverdediging, maar het systeem hangt af van de spelers die ik heb. Belangrijker dan het systeem zijn energie, agressiviteit en verticaliteit. Dat is het DNA van deze club", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens de Kroatische coach zijn de huidige profielen in zijn kern nog ontoereikend. Hij verwacht dan ook de komst van meerdere nieuwkomers, maar wil enkel spelers die effectief het verschil kunnen maken. "Liever vier goeie dan acht middelmatige. Kwaliteit boven kwantiteit", benadrukt Leko.

Achterin wringt het schoentje het meest. Jordan Torunarigha vertrok, terwijl Archie Brown op vertrekken staat en niet mee wou op stage. "Daar moeten we absoluut nog bijhalen. We missen ervaring en stabiliteit in de defensie. Het is een prioriteit."

Ook voorin klinkt het onheilspellend. Leko geeft aan dat zijn ploeg simpelweg te weinig doelpunten in de voeten heeft. "Wie in België een goed seizoen wil draaien, moet 70 goals maken. Die productie zit nu niet in onze kern. Niet alleen spitsen, ook middenvelders en flanken moeten meer brengen."

Leko wil zijn kern uiteindelijk beperken tot een groep van 22 à 23 veldspelers, inclusief een viertal jonge talenten. "We moeten naar een evenwichtige groep met meer kwaliteit. Alleen dan kunnen we meestrijden met de top in België", besluit hij strijdvaardig.