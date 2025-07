Gekker wordt het niet: 'Archie Brown stapte niet op vliegtuig naar Turkije... omdat andere club zich meldt'

Archie Brown kreeg van KAA Gent toestemming om de oefenstage te verlaten en naar Turkije te vliegen voor een eventuele transfer naar Fenerbahçe. Nu zou de verdediger het vliegtuig niet zijn opgestapt.

Er wordt veel geschreven over Archie Brown de laatste tijd, maar daar is een goede reden voor: zijn transferdossier neemt wending na wending. En iedere keer is het verrassend.

Er was sprake van interesse van AC Milan, maar Fenerbahçe stelde zich meteen heel concreet op. Er werd donderdag op clubniveau al een akkoord bereikt met KAA Gent over een prijs van 8 miljoen euro.

Dus mocht Brown de oefenstage van de Buffalo's verlaten om naar Turkije te reizen. Daar zou hij zelf gaan onderhandelen met de Turkse topclub.

Alleen zou hij niet op dat vliegtuig zijn gestapt, meldt Het Nieuwsblad. De reden ervoor is enorm simpel: AC Milan is plots concreet geworden.

De Italiaanse topclub die ook nadrukkelijk naar Ardon Jashari hengelt, gelooft dat het Brown kan overtuigen om naar Italië te komen. Zelf trekt hij liever naar de Serie A, maar het zou een kwestie van geld worden. Zowel voor Gent, als voor de speler.