Wayne Rooney is grote fan van Kevin De Bruyne en vergelijkt hem met de allergrootsten

Kevin blijft iedereen verbazen, inclusief Manchester-United icoon Wayne Rooney. Hij schreef bejubelende woorden over de Rode Duivel in een column in The Daily Times.

Wayne Rooney mag dan wel het grootste deel van zijn carrière bij Manchester United gespeeld hebben, waar hij tot vandaag een absoluut icoon is, toch bewierookt hij Kevin De Bruyne, die aartsrivaal Manchester City aan succes helpt.

"Hij doet me denken aan Steven Gerrard... Hij kan zo van die lange ballen trappen zoals enkel 'Stevie' dat kon. Wat ik het meeste aan hem admireer is dat hij kansen grijpt. Hij neemt risico, hij zal niet kiezen voor de makkelijke pass", schreef Rooney voor zijn column in The Times.

"Je moet er eens op letten hoe, vanaf Kevin De Bruyne aan de bal komt, de spelers beginnen te lopen. Dat is het mooiste compliment dat je een middenvelder kan geven. Toen ik met Ryan Giggs speelde en 'Giggsy' had de bal, dan begon ik meteen te lopen omdat ik wist dat hij me ging vinden en dat zou resulteren in een goal.

"De Bruyne is net hetzelfde. Je kan de twee echt vergelijken." Schrijft hij in zijn editorial.

Teams denken dat ze hem kunnen blokkeren via de flanken, maar hij kan door de kleinste openingen de beslissende passes geven. Er is geen twijfel dat hij Man City's beste wapen is en één van de beste spelers in de wereld."