Fulham promoveert en neemt een resem oude bekenden van de Pro League mee naar de Premier League

Fulham heeft het geflikt! Een jaar na de degradatie uit de Premier League keert de Londense club terug naar het hoogste niveau. Dat deed het dankzij enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League.

Net zoals in het seizoen 2018/19 krijgen we weer Premier League voetbal te zijn in Craven Cottage, al sinds de 19e eeuw de thuishaven van Fulham FC. Dinsdagavond verzekerde de Londense club zich van promotie na een 2-1 zege tegen Brentford in Wembley.

Er kwamen verlengingen aan te pas en manager Scott Parker zette vier spelers met een verleden in de Jupiler Pro League in. Denis Odoi (vroeger bij Lokeren, Anderlecht, STVV en OHL) en Neeskens Kebano (Charleroi en Genk) startten in de basis. Anthony Knockaert (ex-Standard) en Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) vielen in.

Of Kebano en Odoi ook mee zullen promoveren met Fulham is niet zeker. Beide spelers zijn einde contract.