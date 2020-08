πŸŽ₯ Liverpool-speler krijgt trofee 'Goal of the Season' voor dit pareltje!

In Engeland is er gestemd voor het mooiste doelpunt van het seizoen in de FA Cup. Met polls op Twitter ging het in de finale tussen een Liverpool-speler en een speler van Peterborough, in de Engelse League One (3e klasse).

Bij Liverpool was de eer niet weggelegd voor Salah, Mane of Firmino, maar wel voor het jonge talent Curtis Jones. De 19-jarige Engelse middenvelder kreeg in de FA Cup geregeld speelgelegenheden, ook tegen Everton. In de 71e minuut schilderde Jones het enige doelpunt van de parij in de kruising, een belangrijke én mooie goal in een derbywedstrijd. Jones nam het op tegen Ivan Toney van Peterborough United. Toney scoorde een heerlijke volley tegen Dover Athletic. Uiteindelijk haalde Jones het overtuigend met het meerendeel van de stemmen. U kan hieronder zijn doelpunt nog eens bekijken: ⚽️ GOAL OF THE SEASON ⚽️



𝙏𝙃𝙀 π™π™„π™‰π˜Όπ™‡

Vote for @IvanToney24's incredible volley OR @Curtisjr_10's Merseyside masterclass πŸ”₯



Presented by @BudweiserUK x @BudFootball — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 7, 2020