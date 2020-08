Ajax-fans weten meer: entourage Suárez reageert op interesse van Ajax

De entourage van Suarez heeft de geruchten de kop ingedrukt: de Uruguayaanse sterspeler zal niet terugkeren naar Ajax. Dat meldt de Uruguayaanse krant Ovacion woensdag.

Marc Overmars had namens Ajax gepolst bij speler en club of een overname van Suarez mogelijk was. Voorzitter Baromeu zou hem niet als een noodzakelijke speler beschouwen dus bij Ajax zagen ze hun kans om hun ex-speler terug te halen.

"Suarez gaat Barça niet verlaten", klinkt het in Ovacion. "Hij voelt zich volgens zijn entourage niet aangevallen door de uitspraken van Bartomeu en zal nog een jaar in Barcelona blijven. Hij geeft met zijn goals en assists bewezen dat niemand in de buurt komt", klinkt het.

In de Spaanse competitie heeft Suarez 16x gescoord en 8 assists gegeven op 28 wedstrijden. In totaal heeft hij bijna 200x gescoord voor Barcelona in 283 wedsrijden. Voor Ajax zat hij aan 111 doelpunten in 159 matchen.