'Ajacied staat bovenaan verlanglijstje Ronald Koeman'

Ronald Koeman heeft de opdracht gekregen om de oude garde te vervangen bij Barcelona en het attractieve voetbal weer terug te brengen.

Een van die oude garde die volgens het bestuur aan vervanging toe is, is Jordi Alba. De 31-jarige linksachter kende een zwak seizoen en deelde mee in de malaise.

Als vervanger van Alba denkt Koeman aan Nicolas Tagliafico. Koeman kent de Argentijn van Ajax goed. Als bondscoach van Nederland was Koeman vaak te gast in Amsterdam.

De international van Argentinië mag ook vertrekken. Bij Ajax zijn ze al langere poos op zoek naar een vervanger, want een toptransfer willen ze Tagliafico niet onthouden.