Belgische flankaanvaller teleurgesteld over niet-selectie Rode Duivels: "Ik had verwacht dat ik er bij zou zijn"

Roberto Martinez heeft dinsdag zijn selectie bekendgemaakt voor de Rode Duivels. Met onder meer Doku was er toch een verrassing terug te vinden in de selectie, maar een andere Belg is dan weer teleurgesteld dat hij er niet bij is.

Wanderson deed het de voorbije jaren uitstekend bij Krasnodar. Zo liet hij al mooie dingen zien in de Russische competitie, maar ook in de Europa League. Hij hoopte op een selectie voor de Rode Duivels, maar zijn naam kwam dus niet uit de bus. Bij Het Laatste Nieuws vertelde Wanderson dat hij teleurgesteld was. "Ik had verwacht om bij de selectie te zijn. Ik kreeg nog een telefoon van Wesley Sonck om te vragen waarom ik er niet bij was tegen Ural. Ze toonden dus interesse en daarom was ik aan het hopen op een selectie", aldus Wanderson. EK 2021 Wanderson hoopt er wel bij te zijn op het EK 2021. "Ik kijk ernaar uit om een EK te mogen spelen voor België. Elke speler wil zich op zo'n niveau kunnen tonen."