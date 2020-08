Patrick De Koster is aangehouden door onderzoeksrechter

Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne, is aangehouden. De onderzoeksrechter heeft het beslist. Gisteren werden zijn kantoren al doorzocht en hij werd al uren ondervraagd.

De kantoren van Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne, werden gisteren doorzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Federaal Parket.

Bovendien zou de vertegenwoordiger van de Belgische international, volgens Het Laatste Nieuws, nu ook aangehouden zijn. Deze beslissing werd genomen nadat hij in de nacht van donderdag op vrijdag enkele uren werd ondervraagd door de onderzoeksrechter, Michel Claise, die de leiding had over de zaak. Wordt vervolgd...