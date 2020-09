Kevin De Bruyne bekroont topseizoen met PFA Player of the Year-award: "Daarom vind ik het zo'n geweldige eer om te winnen"

Kevin De Bruyne heeft zijn erkenning beet. De Rode Duivel werd door zijn collega's in de Premier League verkozen tot PFA Player of the Year.

Kevin De Bruyne won het pleit van Jordan Henderson en Sadio Mané van Liverpool FC. De PFA Player of the Year-award is de meest prestigieuze prijs in het Engelse voetbal.

De Bruyne is na Eden Hazard de tweede Belg die de prijs in de wacht kan slepen. "Het is een geweldige eer", aldus de middenvelder van Manchester City. "Zeker omdat het van gasten komt tegen wie je elke week speelt. Het is de ultieme bekroning."