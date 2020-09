🎥 "Geloof me, ik besta echt": Schots toptalent of Monster van Loch Ness? Bologna kondigt transfer op schitterende wijze aan

Aaron Hickey maakte als 16-jarige zijn professionele debuut voor Hearts of Midlothian en trekt nu op 18-jarige leeftijd naar een Europese topcompetitie. FC Bologna betaalt 2 miljoen euro voor de Schotse flankverdediger, die al vroeg wordt vergeleken met zijn landgenoot Andy Robertson van Liverpool. Hickey tekende een contract tot 2025.

Bologna kondigde de transfer overigens op fantastische wijze aan. Op z'n Schots, zeg maar, met een doedelzakdeuntje en Loch Ness erbij. "Geloof me, ik besta echt", aldus Hickey, die een monster uit het wereldberoemde Loch vist.

🚨 OFFICIAL 🚨



They thought he was a myth, they hunted high and low, they believed he would appear. Now, he's here and he's real 🦕💪



Our Flower of Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#WeAreOne pic.twitter.com/4v7OipkWQ2