Trossards opmerkelijke wedstrijd brengt hem op gelijke hoogte met Cristiano Ronaldo

Leandro Trossard heeft er een heel vreemde wedstrijd opzitten zaterdagmiddag. Niet alleen kwam Manchester United winnen na een penaltydoelpunt in de absolute slotfase, Trossard trof driemaal het doelhout.

En door driemaal het doelkader te raken in dezelfde wedstrijd, evenaart hij Cristiano Ronaldo in 2006. De Portugees was in 2006 de vorige speler die hetzelfde ongeluk toebedeeld was. Ronaldo speelde toen met Manchester United tegen Newcastle United. ManU won de partij toen met 2-0, ook huidige trainer Solskjaer stond toen tussen de lijnen.

Het penaltydoelpunt van Bruno Fernandes viel in de 100e minuut, meer bepaald na 99 minuten en 45 seconden. Daarmee is het laatste doelpunt in de Premier League sinds Juan Mata in 2011.