Verrassing van formaat: Bayern München gaat met de billen bloot op het veld van Hoffenheim

Een grote verrassing in de Bundesliga deze middag. Hoffenheim heeft namelijk met zware cijfers kunnen winnen van Bayern München. Het werd 4-1. Kramaric was opnieuw zeer belangrijk voor de thuisploeg met 2 doelpunten.

Hoffenheim begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Bayern München en na een kwartier kon Ermin Bicakcic de score openen. Nog geen tien minuten later stond de 2-0 al op het bord: Munas Dabbur zorgde voor het doelpunt.

Toch zorgde Kimmich in de eerste helft nog voor de aansluitingstreffer, waardoor Bayern München terug in de wedstrijd kwam. Ze gingen ook op zoek naar de 2-2, maar in de slotfase zorgde Kramaric met 2 doelpunten voor de zware 4-1 eindstand. Bayern München heeft zo, net zoals Borussia Dortmund, 3 op 6.