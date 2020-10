Meunier blikt terug op beruchte feestjes bij PSG: "Er werd een paleis afgehuurd"

Thomas Meunier wil dezer dagen prijzen pakken in Duitsland. De flankverdediger van Borussia Dortmund blikt echter nog eens terug op zijn periode in Parijs. En dan gaat het al snel over de beruchte verjaardagsfeestjes.

De voorbije jaren zagen we de foto’s en filmpjes met de regelmaat van de klok passeren. Vooral de verjaardagsfeestjes van Neymar leken meer op een halve Hollywoodfilm dan op een gezellig onderonsje met vrienden en familie. “Die feestjes waren inderdaad ongelooflijk”, lacht Thomas Meunier in Het Nieuwsblad. “Bij Club Brugge gingen we op café en speelden we darts of pool tot zes uur ‘s ochtends. Bij PSG is het eerder overdaad.” Hollywoodfilm De details zijn dan ook moeilijk te geloven als je er iets niet bij was. “Zo’n zaken horen bij die club, hé. Er werd een paleis afgehuurd om te feesten met honderden mensen. Op zo’n moment besef je dat een speler van PSG geen voetballers zijn. Het zijn eerder sterren.”