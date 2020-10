Davy Roef beste man van Gent in 1-4 nederlaag: "Pijnlijk, waren meer dan maatje te klein"

De beste Buffalo tegen Hoffenheim? Dat was doelman Davy Roef. Met enkele beenvegen wist hij erger te voorkomen dan de 1-4, die ook al pijnlijk was voor blauw-wit. "We waren meer dan een maatje te klein."

Door de Europese schorsing van Sinan Bolat mag Davy Roef in de Europa League spelen. Na de nederlaag in Liberec leverde dat nu een afstraffing op tegen Hoffenheim. Maar: de goalie van AA Gent moest zichzelf weinig tot niets verwijten na de 1-4 nederlaag. Meer zelfs: hij was de beste man van de Buffalo's. Maatje te klein "Een goede match van mij? Dat kan je moeilijk zeggen als je er vier tegen krijgt. We waren meer dan een maatje te klein", aldus Roef zelf. "Het is pijnlijk, want ik had wel gehoopt dat we meer onze voet naast Hoffenheim hadden kunnen zetten. Maar het is een topclub in Duitsland natuurlijk ..."