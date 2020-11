Arsenal haalt het na troosteloze wedstrijd van enorm zwak Manchester United

Manchester United is er opnieuw niet in geslaagd om thuis te winnen in de Premier League. Na een zeer zwakke wedstrijd van de thuisploeg werd het 0-1 voor Arsenal. Aubameyang scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd via een strafschop.

Deze avond stonden Manchester United en Arsenal tegenover elkaar in de Premier League. De wedstrijd werd er echter één om snel te vergeten. De bezoekers probeerden wel, maar al bij al lieten beide ploegen zeer weinig zien. Arsenal was wel de betere ploeg en uiteindelijk mochten ze ook met de drie punten terug naar Londen. Aubameyang zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd via een strafschop. Arsenal staat dankzij deze overwinning voorlopig op de achtste plaats. Manchester United kon dit seizoen thuis nog niet winnen in de Premier League en staat op een teleurstellende vijftiende plaats.