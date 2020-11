Staat Zlatan Ibrahimovic voor opvallende terugkeer? "Long time no see"

Zlatan Ibrahimovic is al 39 jaar oud, maar toch blijft de Zweed het uitstekend doen. Hij scoort ook dit seizoen aan de lopende band in de Serie A en het voorbije weekend was hij zelfs goed voor een omhaal.

Aan stoppen denkt Zlatan Ibrahimovic duidelijk nog niet en er zou zelfs een terugkeer naar de nationale ploeg van Zweden mogelijk zijn. De spits van AC Milan hint naar een terugkeer naar de nationale ploeg via Twitter. "Long time no see", waren de mysterieuze woorden van Zlatan Ibrahimovic terwijl hij een foto had gepost waarin hij in een shirt van Zweden te zien is. Zien we hem binnenkort opnieuw aan het werk voor zijn land? Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020