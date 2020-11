Bijzonder slecht nieuws bij Barcelona: Ansu Fati lang out

Dramatisch nieuws bij Barcelona, want ze zijn niet ongeschonden uit de winstmatch tegen Real Betis gekomen. Waarschijnlijk moeten ze Ansu Fati voor lange tijd missen.

Barcelona heeft zelf gecommuniceerd dat de 18-jarige linksbuiten zijn meniscus gescheurd heeft tijdens de match. Ze wachten verdere onderzoeken af, maar hij is sowieso drie maanden buiten strijd.

Over een operatie wordt nog niet gesproken, maar die lijkt onvermijdelijk. Zeker als er nog bijkomende schade zou zijn. Fati was dit seizoen goed voor vier goals en één assist in de competitie en wordt gezien als één van de grootste talenten in Spanje.