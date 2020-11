Wie is Youssoufa Moukoko? Maak kennis met het grootste aankomende voetbaltalent van dit moment

Volledig onbekend kunnen we hem niet meer noemen, maar toch zal Youssoufa Moukoko zijn intrede bij het grote publiek nog moeten maken. Voetbalkenners en ex- trainers voorspellen nu al een wondermooie toekomst, voor de nog altijd maar 15-jarige speler van Borussia Dortmund.

Youssoufa Moukoko werd geboren op 20 november 2004 in Yaoundé, Kameroen. Moukoko speelde interlands voor de nationale jeugdploegen van Duitsland. In zijn jeugdjaren speelde hij voor St. Pauli en Borussia Dortmund.

Het is bijna zijn zestiende verjaardag en zijn club, Borussia Dortmund, heeft al officieel bevestigd dat Moukoko is opgenomen in de B-lijst van de Champions League. Dit betekent dat, vanaf het moment dat Moukoko zestien jaar wordt, hij toegevoegd kan worden aan de eerste lijst van spelersnamen.

Jongste debutant?

Het is dus zeer waarschijnlijk dat Youssoufa Moukoko de jongste speler in de Champions League gaat worden. Voorlopig staat dit record op naam van ex-Anderlecht speler Celestine Babayaro. De Nigeriaan was toen 16 jaar en 87 dagen oud toen hij op 23 november 1994 voor Anderlecht zijn debuut maakte in de CL.

Ongelooflijke statistieken

Moukoko kan ongelooflijke statistieken voorleggen in zijn voetballende seizoenen in het jeugdvoetbal. We vatten zijn laatste seizoenen even samen.

Seizoen 2017 - 2018: 28 wedstrijden - 40 goals - 7 assists

Seizoen 2018 - 2019: 28 wedstrijden - 50 goals - 9 assists

Seizoen 2019 - 2020: 28 wedstrijden - 38 goals - 10 assists

Dit seizoen speelt Moukoko voor de U19 van Dortmund en komt zo dus uit tegen jongeren van mogelijk drie jaar ouder. In vier wedstrijden scoorde hij maar liefst dertien keer.