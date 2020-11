Beerschot-huurling opnieuw belangrijk in de Nederlandse tweede klasse

FC Eindhoven heeft vrijdag opnieuw kunnen winnen in de Nederlandse tweede klasse. Brian De Keersmaecker was opnieuw van goudwaarde, want zijn voorzet werd losgelaten door Bo Geens (ex-Sporting Lokeren), waardoor Jort van der Sande het enige doelpunt van de wedstrijd kon maken.

Brian De Keersmaecker doet het goed in de Nederlandse tweede klasse. Op de vorige speeldag kon hij voor het eerst scoren bij FC Eindhoven en ook dit weekend was hij van goudwaarde op het veld van TOP Oss. De wedstrijd zat lang op slot, maar in het slot kon Bo Geens, een ex-doelman van onder meer Sporting Lokeren, een voorzet van De Keersmaecker niet klemmen. Jort van der Sande was goed gevolgd om de 0-1 binnen te duwen. Daar bleef het ook bij en door deze zege staat FC Eindhoven nu op de negende plaats in het klassement met 18 op 36.