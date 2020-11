Alderweireld vat het goed samen: "We hebben afgezien, maar dat moeten we ook kunnen"

Iedereen heeft het wel gezien: de tweede helft van de Rode Duivels was niet op het niveau dat we verwachten van hen. Maar nu lieten ze ook eens zien dat ze een voorsprong konden verdedigen.

“In de eerste helft hadden we controle, daarna niet meer. Maar dit moeten we ook kunnen”, aldus de verdediger. “We wilden meer voetbal brengen, maar het kwam er gewoon niet uit. Dan zijn de drie punten het belangrijkste, zeker tegen een goede tegenstander zoals deze. Ze gingen in de tweede helft meer op balbezit spelen.”

De Duivels lieten zien dat ook een blok kunnen vormen en gaven weinig weg. “Zeker gezien hoeveel druk en balbezit de Engelsen hadden. We gaven weinig kansen weg. We hebben hard gewerkt, zowel als verdediging als middenveld. Dit was voetballend niet onze beste wedstrijd, maar de over-mijn-lijkmentaliteit was aanwezig.”