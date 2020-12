'Koeman gooit eigen ruiten in en verliest steun van kleedkamer bij Barça'

FC Barcelona ging afgelopen weekend onderuit op het veld van Cadiz CF. Het parcours van de Catalaanse grootmacht wordt stilaan pijnlijk voor Ronald Koeman. Bovendien verliest de Nederlander stilaan de steun van de kleedkamer.

De kleedkamer op Camp Nou had al twijfels bij Ronald Koeman. En dat betert er niet op. Bovendien heeft de Nederlander afgelopen weekend de eigen ruiten nog een extra barstje gegeven.

El Mundo Deportivo weet dat Koeman ongemeen hard is geweest na de nederlaag bij Cadiz CF. De coach zou bovendien enkele spelers persoonlijk hebben aangepakt en dat is allesbehalve in goede aarde gevallen.