De trouwste soldaat van AA Gent: "Loyauteit is voor mij een heel belangrijk woord"

Bij waarnemers en fans wordt hij bijzonder geapprecieerd. Peter Balette is zo'n man waar je als clubs op kan bouwen. Toen hij deze zomer, bij de aanstelling van Laszlo Bölöni, technisch directeur werd, trokken velen hun wenkbrauwen op.

Want iedereen weet dat bij Gent de functie van technisch directeur redelijk hol is. "Ik moet heel eerlijk zeggen: toen ik daar voor het eerst van hoorde, viel ik van mijn stoel. Maar na een week heb ik 'ja' gezegd. Ik ben daar met volle moed aan begonnen, maar na enkele weken begon ik het gras al te missen", vertelt hij in HLN.

Toen Wim De Decker overnam, werd hem gevraagd terug te komen. En dat deed hij ook. "Loyauteit is voor mij een heel belangrijk woord. Die moet je als T2 ook hebben tegenover je trainer, maar intern ben ik ook iemand die weerwerk biedt. Daar heeft een hoofdtrainer veel meer aan dan aan een jaknikker. Met sommige trainers heb ik héél harde gesprekken gehad, maar achteraf moet je altijd met één visie naar buiten komen."