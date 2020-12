Het duel tussen PSG en Barcelona zal dé eerste topaffiche van 2021 in de Champions League worden. We herinneren ons alvast het vorige duel...

Het wordt immers een heruitgave van de achtste finale in 2017. FC Barcelona had met 4-0 verloren in het Parc des Princes, maar zorgde met een fenomenale 6-1-overwinning in Camp Nou voor de befaamde Remontada.

Geniet u vooral nog een keertje mee…