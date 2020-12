Paris-Saint Germain kan in 2020 geen beroep meer doen op Braziliaanse superster na horrortackle in Franse topper

Paris-Saint German zag afgelopen weekend Neymar uitvallen na een vreselijke tackle. In eerste instantie werd er meteen gevreesd voor een breuk, maar de schade lijkt mee te vallen.De Braziliaan liep een enkelblessure op, maar komt dit jaar niet meer in actie voor de Franse landskampioen.

Afgelopen weekend speelde Paris-Saint Germain een belangrijk duel tegen het Olympique Lyon van Jason Denayer. De Rode Duivel zag zijn ploeg (onverwachts) op voorsprong komen. Maar Lyon was duidelijk niet gerust in het superieure aanvalstrio van de Parijzenaars. In de toegevoegde tijd pakte Thiago Mendes uit met een verschrikkelijke tackle op het been van zijn landgenoot Neymar. De Brazilian moest het veld in tranen verlaten. Daarnaast zag zijn ploeg ook Olympique Lyon samen met OSC Lille de leidersplaats overnemen in de Ligue 1.

Bij de Franse landskampioen werd er in eerste instantie gevreesd voor een breuk, maar de schade lijkt nog mee te vallen. Neymar liep een verstuiking op aan de enkel. Ook het bot werd geraakt. PSG zal dit jaar dus geen beroep meer kunnen doen op de diensten van zijn sterspeler. Hij moet noodgedwongen verstek geven voor de laatste twee competitiewedstrijden in 2020. Zijn club verwacht hem pas midden januari weer terug.

Een aderlating. Zondag speelt Paris-Saint Germain op bezoek bij OSC Lille van Jonathan David (ex-Gent), dat vorige week de leidersplaats overnam in de Ligue 1.