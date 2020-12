Domper voor FC Barcelona: Braziliaan is enkele maanden buiten strijd met een meniscusblessure

FC Barcelona raakte gisteren niet voorbij Eibar. De Catalaanse topclub speelde 1-1 gelijk. Het was niet het enige slechte nieuws, want Coutinho viel geblesseerd uit en zou maanden buiten strijd kunnen zijn.

Philippe Coutinho krijgt dit seizoen zijn kans bij FC Barcelona en de Braziliaan was al goed voor 3 doelpunten en 2 assists in 14 wedstrijden in alle competities samen. Veel zal er de komende weken niet veranderen aan zijn statistieken, want Coutinho heeft een zware blessure opgelopen.

In het gelijkspel tegen Eibar viel Philippe Coutinho namelijk uit met een meniscusblessure. Volgens het Spaanse AS zou de aanvallende middenvelder daarom tot zo'n vier maanden buiten strijd kunnen zijn.