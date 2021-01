PSV polst naar Rode Duivel, maar dat wordt een heikel dossier

PSV is ambitieus en wil voor volgend seizoen een heel sterk team samenstellen. In die optiek hebben ze een lijntje uitgegooid bij de entourage van Rode Duivel Toby Alderweireld.

Volgens Het Nieuwsblad informeerden de Eindhovenaren bij Stijn Francis, die de belangen van Alderweireld vertegenwoordigt. Francis liet weten dat er via externe financiers wel het een en ander mogelijk zou zijn, want Alderweireld is geen goedkope vogel. Hij verlengde zijn contract bij Tottenham tot 2023 en verdient er heel goed zijn brood.

Daarnaast heeft hij een verleden bij Ajax en heeft hij altijd gezegd dat hij het wel zou zien zitten om op een dag terug te keren. Of hij volgend seizoen de Premier League al vaarwel wil zeggen op zijn 32ste is ook nog maar de vraag.